«Хожу по улице без маски, занимаюсь спортом без маски. Пусть приходят и штрафуют!» Протест депутата Госдумы

Депутат Госдумы РФ, бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал второй этап смягчения ограничений в Москве. Напомним, что с 1 июня в столице можно будет заниматься спортом на открытом воздухе — но до 9 утра и строго в маске. На пешие прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00 не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной по графику «прогулочных» дней.

— Скажу честно: на улице хожу без маски, — признался Лебедев. — Использую ее только в помещении и на рабочем месте. В машине езжу без маски, дома с семьей хожу без маски. Давайте мы еще в своих квартирах заставим людей в ней ходить, а нарушителей штрафовать. До идиотизма легко дойти. Я занимаюсь спортом, и делаю это без маски. Пусть приходят и штрафуют!

Озвучено, что 1 июня в Москве будет облегчение режима, но по факту это похоже на ужесточение. Заниматься спортом в маске и только до 9 утра. Какая же ересь! А если человеку хочется побегать в 10 утра, то что? Многие меры абсолютно невнятны, потому что им нет никакого логического объяснения. (Владимир Иванов)