Защитник «Оренбурга» Хотулев: «В «Зенит» надо идти уже готовым»

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев считает, что идти в «Зенит» нужно уже готовым футболистом.

«Не сразу было понятно, что меня выкупят зимой. Это могло произойти летом. Но «Зенит» не стал препятствовать. Ну мог бы я вернуться летом — оставался бы год контракта. В «Зените» линия укреплена. Зачем я там сейчас? В «Зенит» надо идти уже готовым», — приводит слова Хотулева «Спорт День за Днем».

20-летний Хотулев играл в системе «Зенита» с 2018 по 2022 год.