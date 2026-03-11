Дзюба считает важным событием назначение капитаном «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что считает важным получение капитанской повязки в команде.

37-летний форвард стал капитаном после ухода из клуба Константина Савичева в межсезонье.

«Быть капитаном в «Акроне» — это важнейшее событие для меня», — сказал Дзюба ТАСС.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за команду из Тольятти. Контракт Дзюбы с клубом действует до конца июня 2026 года.

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