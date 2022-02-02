Хорватский футболист «Рубина» Бегич в июне получит российское гражданство

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич рассказал, что в июне должен получить российский паспорт.

В ноябре хорватский футболист заявил, что намерен получить российское гражданство. Он выступает за российские команды с 2017 года.

— Сейчас вы возвращаетесь в «Рубин». Но что будет летом? — вопрос Бегичу.

— Не знаю. Летом посмотрим. Надо поговорить с тренером, со спортивном директором, с гендиректором Рустемом Фидаевичем Саймановым. У меня контракт еще на полтора года, так что будем смотреть, — сказал Бегич «РБ Спорт».

— Вы говорили, что хотите получить паспорт РФ.

— Он уже в июне будет готов. Так что в следующем сезоне могу быть уже не легионером.

— Это значит, что шансов остаться в России летом еще больше.

— Посмотрим, что будет. Сейчас тяжело сказать, как пройдут эти полгода.

Помимо «Рубина», в России Бегич выступал за «Оренбург» и «Крылья Советов». Всего на счету хорвата 94 матча за российские команды, в которых он отличился семью голами и одной голевой передачей.