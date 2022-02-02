Дубль Заболотного принес ЦСКА победу в товарищеском матче с «Виборгом»
ЦСКА на сборе в Испании провел товарищеский матч против клуба «Виборг». Россияне обыграли датчан со счетом 3:2.
В составе красно-синих дубль оформил нападающий Антон Заболотный. Еще один гол забил новичок команды Хесус Медина.
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА — «Виборг» — 3:2 (3:1)
Голы: Заболотный, 4 (1:0). Бех, 6 (1:1). Медина, 15 (2:1). Заболотный, 20 (3:1). Бергер, 53 (3:2).
ЦСКА: Боков, Марио Фернандес (Дивеев, 46), Набабкин, Фукс (Васин, 46), Мухин, Бийол (Магнуссон, 46), Обляков, Юсуф Языджи, Медина, Яковлев, Заболотный (Эджуке, 46).
2 февраля.
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|
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|
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|
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|14:00
|
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|- : -
|26.02
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|
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|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
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|Г
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Уфа
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|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
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Сочи
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|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
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Филипе Силва Малком
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|
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