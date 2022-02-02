Дубль Заболотного принес ЦСКА победу в товарищеском матче с «Виборгом»

ЦСКА на сборе в Испании провел товарищеский матч против клуба «Виборг». Россияне обыграли датчан со счетом 3:2.

В составе красно-синих дубль оформил нападающий Антон Заболотный. Еще один гол забил новичок команды Хесус Медина.

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Виборг» — 3:2 (3:1)

Голы: Заболотный, 4 (1:0). Бех, 6 (1:1). Медина, 15 (2:1). Заболотный, 20 (3:1). Бергер, 53 (3:2).

ЦСКА: Боков, Марио Фернандес (Дивеев, 46), Набабкин, Фукс (Васин, 46), Мухин, Бийол (Магнуссон, 46), Обляков, Юсуф Языджи, Медина, Яковлев, Заболотный (Эджуке, 46).

2 февраля.