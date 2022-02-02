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Дубль Заболотного принес ЦСКА победу в товарищеском матче с «Виборгом»

Иван Шитик
Корреспондент
2 февраля. ЦСКА — Виборг — 3:2.
Фото ПФК ЦСКА.

ЦСКА на сборе в Испании провел товарищеский матч против клуба «Виборг». Россияне обыграли датчан со счетом 3:2.

В составе красно-синих дубль оформил нападающий Антон Заболотный. Еще один гол забил новичок команды Хесус Медина.

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Виборг» — 3:2 (3:1)

Голы: Заболотный, 4 (1:0). Бех, 6 (1:1). Медина, 15 (2:1). Заболотный, 20 (3:1). Бергер, 53 (3:2).

ЦСКА: Боков, Марио Фернандес (Дивеев, 46), Набабкин, Фукс (Васин, 46), Мухин, Бийол (Магнуссон, 46), Обляков, Юсуф Языджи, Медина, Яковлев, Заболотный (Эджуке, 46).

2 февраля.

Антон Заболотный
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
28.02 19:00
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Сочи

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П
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