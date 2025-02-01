Хомуха прокомментировал предстоящий переход Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, что вратарь армейцев Илья Помазун переходит в «Спартак».

«Ну в этом ничего неожиданного нет, потому что сейчас наступили другие времена, и воспитанник академии переходит в «Спартак», и уже нет такого резонанса, как раньше это было», — приводит слова Хомухи Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал условия трансфер Помазуна. Красно-белые подпишут контракт с 28-летним россиянином на 2,5 года. Сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.