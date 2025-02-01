Роман Орещук — о Зиньковском: «Будет великолепный трансфер для «Ростова»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитника Антона Зиньковского из «Спартака» в «Ростов».

«Отлично смотрю на этот трансфер. Считаю, что это будет великолепный трансфер для «Ростова». Футболист очень хороший, ему нужно играть. Тем более он из Новороссийска, из моего города, там не так много хороших воспитанников в последнее время. Поэтому я буду только рад за него», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 2,5 миллиона евро.