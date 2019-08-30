Хохлов рассказал о главной задаче в игре против лучшего бомбардира РПЛ Соболева

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в преддверии матча 8-го тура с «Крыльями Советов» заявил, что главная задача центральных защитников — закрыть главного бомбардира РПЛ, нападающего самарцев Александра Соболева.

— У нас каждый игрок основного состава может выйти на поле в зависимости от того, что нам нужно на конкретную игру, — рассказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сегодня решили, что Юсупов будет более эффективен в опорной зоне. Соболев? Внимание обращали на все, на всех игроков, в футболе мелочей не бывает. А главная задание центральных защитников, да, закрыть Соболева.