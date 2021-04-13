Экс-футболист сборной Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о смерти врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.

«Это огромная потеря не только для «Динамо», но и для всего нашего футбола. Этот человек проработал во многих клубах, был всегда на хорошем контакте с игроками. Настоящая потеря. Соболезнования его родным и близким», — сказал Хохлов «СЭ».

13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) он трудился в сборной России по футболу.

(Владимир Пушкарев)