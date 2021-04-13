Премьер-лига выразила соболезнования родственникам Ярдошвили
10:36
Российская премьер-лига на своей странице в Twitter выразила соболезнования родным и близким врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.
«13 апреля в возрасте 66 лет скончался главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили. Александр Эдуардович на протяжении многих лет работал в «Локомотиве», ЦСКА и в сборной России. РПЛ выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Эдуардовича», — идет речь в заявлении РПЛ.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.
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