Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о смерти заслуженного врача России Александра Ярдошвили.

«Это большая потеря, очень большая потеря для всех нас — для друзей, для семьи, для всего российского футбола и спорта. Это человек в расцвете сил, который в высшей степени профессионал, товарищ, друг. Он очень хорошо знал свое дело, искренне служил своему любимому футбол. Во всех командах, в которых он работал, он добивался очень больших успехов, везде становился чемпионом. Это большая потеря для нас! Таких профессионалов остались единицы», — сказал Семин «СЭ».

13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) он трудился в сборной России по футболу.

(Константин Колмаков)