Хохлов — о матче «Динамо» — «Химки»: «Я не знаю, почему судья не назначил пенальти»
Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал действия судьи Евгения Кукуляка в матче 27 тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:1).
«Очевидно, что основания назначить пенальти были. Я не знаю почему судья этого не сделал. Во вчерашней игре «Динамо» не использовало свои моменты, а «Химки», наоборот, воспользовались. Но в этом и суть футбола — выигрывает тот, кто забивает», — сказал Хохлов «СЭ».
В матче «Динамо» — «Химки» арбитр Евгения Кукуляка не назначил пенальти после нарушения на нападающем Николае Колимченко. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.
(Ангелина Коляда)
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Методология
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