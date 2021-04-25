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Источник сообщил подробности драки фанатов «Спартака» и ЦСКА

13:34
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Telegram-канал «Мутко против» 25 апреля опубликовал данные, из-за чего случилась драка между болельщиками «Спартака» и ЦСКА.

По данным источника, предметом конфликта стала одна из городских стен Москвы. На прошлой недели фанаты «Спартака» там нарисовали свое граффити, и фанаты армейцев приехали в субботу ночью его «перебивать». Там их и поджидали болельщики красно-белых. По итогам драки стена осталась за фанатами ЦСКА.

В потасовке принимали участие около 150-ти болельщиков. Это участники различных фанатских объединений двух клубов. Местные жители жаловались на шум и крики в полицию. Но фанаты разбежались перед приездом патрульных, и никто задержан не был.

Встреча 27-го тура Тинькофф РПЛ состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск). Спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице с 47 очками, ЦСКА — пятый (45 очков).

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Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/1856

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры