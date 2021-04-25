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«День битвы». «Спартак» опубликовал видео в стиле «Мортал Комбат» перед дерби с ЦСКА

12:56
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Пресс-служба «Спартака» в Twitter 25 апреля представила промо-ролик дерби против ЦСКА.

Красно-белые перенесли футбольное сражение в компьютерную игру, представив будто это поединок в «Мортал Комбат». В сражении принимают участие кентавр Мотаро и Саб-Зиро в красных цветах. Драка проходит на «Открытие Арене». Чем закончилась схватка — неизвестно, пресс-служба предлагает посмотреть матч, чтобы узнать итог.

Встреча 27-го тура Тинькофф РПЛ состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск). Спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице с 47 очками, ЦСКА — пятый (45 очков).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры