«День битвы». «Спартак» опубликовал видео в стиле «Мортал Комбат» перед дерби с ЦСКА
Пресс-служба «Спартака» в Twitter 25 апреля представила промо-ролик дерби против ЦСКА.
Красно-белые перенесли футбольное сражение в компьютерную игру, представив будто это поединок в «Мортал Комбат». В сражении принимают участие кентавр Мотаро и Саб-Зиро в красных цветах. Драка проходит на «Открытие Арене». Чем закончилась схватка — неизвестно, пресс-служба предлагает посмотреть матч, чтобы узнать итог.
Грядёт время битвы.#СпартакЦСКА ?? pic.twitter.com/I7C22ja2Mw— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021
Встреча 27-го тура Тинькофф РПЛ состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск). Спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице с 47 очками, ЦСКА — пятый (45 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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