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«Хочется на стадион». Актер Петров показал фото в кепке «Спартака»

2 мая 2020, 23:44
Александр Петров. Фото instagram.com
Александр Петров. Фото instagram.com
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Российский актер Александр Петров опубликовал новую фотографию в своем Instagram.

31-летний Петров выложил снимок на стадионе «Открытие Арена» в кепке «Спартака».

«Хочется на стадион», — подписал фото актер.

Текущий розыгрыш сезона Тинькофф-РПЛ-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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