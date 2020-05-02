«Хочется на стадион». Актер Петров показал фото в кепке «Спартака»
2 мая 2020, 23:44
Российский актер Александр Петров опубликовал новую фотографию в своем Instagram.
31-летний Петров выложил снимок на стадионе «Открытие Арена» в кепке «Спартака».
«Хочется на стадион», — подписал фото актер.
Текущий розыгрыш сезона Тинькофф-РПЛ-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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