Хлусевич хочет покинуть «Спартак» летом
«Спартак» летом может рассмотреть предложения о продаже 24-летнего правого защитника Даниила Хлусевича, сообщает Metaratings.ru.
По имеющейся информации, Хлусевич готов покинуть «Спартак» в текущем трансферном окне. Некоторые клубы РПЛ интересуются футболистом, а его агент ищет варианты перехода в зарубежные команды.
Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. За это время он забил 5 голов и отдал 11 результативных передач в 95 матчах. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru
Новости