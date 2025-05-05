Хлусевич хочет покинуть «Спартак» летом

«Спартак» летом может рассмотреть предложения о продаже 24-летнего правого защитника Даниила Хлусевича, сообщает Metaratings.ru.

По имеющейся информации, Хлусевич готов покинуть «Спартак» в текущем трансферном окне. Некоторые клубы РПЛ интересуются футболистом, а его агент ищет варианты перехода в зарубежные команды.

Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. За это время он забил 5 голов и отдал 11 результативных передач в 95 матчах. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.