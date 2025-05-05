Футбол
5 мая, 14:50

Хлусевич хочет покинуть «Спартак» летом

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Спартак» летом может рассмотреть предложения о продаже 24-летнего правого защитника Даниила Хлусевича, сообщает Metaratings.ru.

По имеющейся информации, Хлусевич готов покинуть «Спартак» в текущем трансферном окне. Некоторые клубы РПЛ интересуются футболистом, а его агент ищет варианты перехода в зарубежные команды.

Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. За это время он забил 5 голов и отдал 11 результативных передач в 95 матчах. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Даниил Хлусевич
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
  • E S

    Как надоели все эти иностранные специалисты. Не зная наших реалий, рутся сюда за баблом, и мнят себя великими. Когда же до руководства дойдёт, что русского знает- только русский! Сколько своих воспитанников разбазарили которые играют, и не хуже многих легионеров? По этому и результ такой. Этим легам до фонаря честь и имя клуба - главное контпракт.Их не за что осуждать. Может руководство очухается, и начнёт возвращать своих воспитанников. которые не равнодушные к ромбику?

    06.05.2025

  • hattabych

    Он ещё молодой и не хочет быть запасным.

    05.05.2025

  • zg

    Да!)Мы тогда играли в такой футбол,который вот это все и позволял и от роста и скорости там сильно не менялось!)

    05.05.2025

  • Jean4

    Не мудрено, Станкович его даже в роли запасного не видит. Очень странно, до Станковича более менее достойно играл, да и в сборную вызывался. Что уж там у них случилось никто не знает.

    05.05.2025

  • Gordon

    Тогда нас, мягко говоря, не Абаскаль тренировал, раз ставил - значит были причины. И мы с ним вполне себе побеждали соперников - и в чемпионате, и в ЛЧ нередко. ЦЗ - штучный товар, не так просто классного цз заиметь. Тогда-то не было возможностей покупать Видичей, Бокетти или Бабичей. А так Хлестов и был таким, да )

    05.05.2025

  • zg

    Парфена ЦЗ ставили по маразму,рост 168,вот и ответ!На краю был мягко говоря полезнее!Хлестов был человеком сам в себе,казалось,из параллельной вселенной,а так да,сильнейший защ,хоть и много было поводов для стеба,веселые удары по своим воротам и не всегда четкая ориентация в пространстве!)

    05.05.2025

  • Gordon

    Парфён в центре играл много. А лучшего, чем Хлестов, игрока в отборе российский футбол в принципе не видывал ни на каких позициях. А. Смертин если только.

    05.05.2025

  • spartsmen

    если учесть, сколько он просидел на лавке, результативность довольно неплохая.

    05.05.2025

  • zg

    Я вообще уже не помню нашего крайка,который прям силен был бы в отборе!Парфеныч...Хлестов,как бы смешно это сейчас не звучало,да даже Ковтуна на фланг ставили и отбирал то он неплохо,вопрос в атакующих навыках...

    05.05.2025

  • Gordon

    Он в отборе очень слаб, увы. Но жаль, согласен. Мог бы пользу принести.

    05.05.2025

  • Gordon

    Ууу... Один сказал глупость, другой гадостью и желчью это прокомментировал. Я лучше пойду )

    05.05.2025

  • zg

    Эх,а надежды были связаны более чем...Быстрый,цепкий...Удачи Хлус!Ща агент найдет зарубеж-кахзахи,средняя Азия и тд и тп!)

    05.05.2025

  • zg

    Хлус головы тоже не поднимает,но бегает быстрее!)

    05.05.2025

  • SpartakSirius

    А Максименко , Денисов , Литвинов , Зобнин , Абена , Станкович не хотят покинуть клуб ? Если бы не Хлусевич Спартак проиграл бы Факелу .

    05.05.2025

  • wam

    В Спартаке предпочтение отдают абенам, а не молодым российским игрокам.

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Рябчуку бы перед передачей в штрафную хотя бы через раз голову поднимать!

    05.05.2025

  • Gordon

    Это всерьёз было сказано? :)))))))))

    05.05.2025

  • Gordon

    Жаль. Мог бы пользу принести. Но никаких вопросов - не играет же и явно не будет, так как Станковича на 90% продляем.

    05.05.2025

  • Gordon

    Рябчук сильней в разы.

    05.05.2025

  • Gordon

    Расторопши прими. Хорошо выводит желчь из организма ;-)

    05.05.2025

  • Ganimed77

    Да никуда Флюс не уйдёт, только в Реал за 6 лямов, по скидке, либо в барсю, за 12,других вариантов нет:joy:

    05.05.2025

  • lvb

    Если оный "Метарейтинг" употребил "готов покинуть «Спартак» в текущем трансферном окне"(с) То там местные блогеры-жуткие нубы и их блаблабла нельзя воспринимать всерьез. Лошары банально не знают матчасть) Зимнее ТО закончилось в РПЛ в феврале. летнее начнется ЛЕТОМ. Никакого "текущего ТО" в данный момент нет и не будет до июня. Резюме. Трепло и фейкометы)

    05.05.2025

  • Independent forever

    Ну и кто из крайков в Спартаке сильнее Хлусевича? Думаю, здесь причины не футбольные.

    05.05.2025

  • allerc

    в Реал зовут!

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    зря:sweat_smile::joy::rofl:

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    Зачем вчера свою бАшку под мяч подставил? Пусть бы Факел выиграл, а Спартаку что 4-е месттло, что 3-е, что 10-е один х...

    05.05.2025

  • Степочкин

    На мой скромный взгляд Хлусевича испортили скамейками. Игрок очень неплохой был. Сначала Абаскаль куралесил с составом, все в Моуринью играл, не мог понять что ему надо, сейчас Станкович.

    05.05.2025

  • hovawart645

    Спасителем был в Воронеже.

    05.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

