Дзюба, Сперцян и Гладышев номинированы на звание лучшего игрока РПЛ в апреле
РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока апреля.
На награду претендуют нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, на счету которого 4 гола в 4 матчах апреля, форвард «Крыльев» Иван Сергеев (4 гола в 4 матчах), полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (2 гола в 4 матчах), нападающий «Акрона» Артем Дзюба (3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах) и защитник ЦСКА Виллиан Роша (1 голевая передача в 4 матчах).
Победитель будет определен после голосования экспертов РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
