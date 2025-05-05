Дзюба, Сперцян и Гладышев номинированы на звание лучшего игрока РПЛ в апреле

РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока апреля.

На награду претендуют нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, на счету которого 4 гола в 4 матчах апреля, форвард «Крыльев» Иван Сергеев (4 гола в 4 матчах), полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (2 гола в 4 матчах), нападающий «Акрона» Артем Дзюба (3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах) и защитник ЦСКА Виллиан Роша (1 голевая передача в 4 матчах).

Победитель будет определен после голосования экспертов РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.