Хлестов считает, что пиво нужно обязательно возвращать на стадионы РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов оценил возможное возвращение пива на стадионы.

«Нужно ли возвращать пиво на стадионы? Это какой-то глупый вопрос, если честно. И глупо сомневаться в правильности такого решения. Тут не может быть сомнений — конечно, нужно возвращать», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что возвращение пива обсуждалось на общем собрании клубов 26 апреля. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.