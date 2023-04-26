Бышовец заявил, что уровень игроков атаки у ЦСКА оставляет желать лучшего

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец объяснил проблемы в игре ЦСКА в весенней части текущего сезона.

«У ЦСКА нет проблем с характером, армейцы владеют инициативой на поле. У команды оставляет желать лучшего реализация и уровень игроков в атаке. У Чалова сейчас происходит становление нового себя. Федор вернулся к тому уровню, когда он становился лучшим бомбардиром РПЛ. Скорость игры ЦСКА иногда противоречит уровню игроков. Нет такого, что Федотов просто не может настроить команду», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 24 туров, набрав 45 очков.