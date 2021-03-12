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Хлестов начертил снегоходом на снегу ромб «Спартака»

17:11
Дмитрий Хлестов. Фото Instagram
Дмитрий Хлестов. Фото Instagram
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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов выложил новый пост в Instagram. Он показал, как с помощью снегохода начертил эмблему «Спартака» на снегу.

«По просьбе болельщика начертил ромб», — написал Хлестов.

Публикация от Дмитрии? Хлестов (@khlestov.dmitry)

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