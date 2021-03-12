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«Химки» — «Ростов»: стартовые составы команд

17:43
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«Химки» примут «Ростов» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу. Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Мирзов, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Кухарчук, Могилевец, Трошечкин, Жумабеков, Алиев, Глушенков.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Норманн, Тугарев, Глебов, Алмквист, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Байрамян, Фольмер, Гигович, Обухов, Полоз, Саплинов.

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