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«Химки» — «Зенит»: трансляция матча — в 14.00

12:00
«Химки» на своем поле примут «Зенит» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Химки»
«Химки» на своем поле примут «Зенит» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Химки»
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В воскресенье, 1 ноября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Зенит». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В последний раз команды играли в финале Кубка России-2020, где петербургский клуб был сильнее со счетом 1:0.

Следить за матчем «Химки» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Зенит»

Химки — Зенит

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