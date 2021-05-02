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«Химки» — «Урал»: Трошечкин удален на 15-й минуте

14:27
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Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин удален на 15-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0, первый тайм).

Счет был открыт на 10-й минуте встречи игроком «Химок» Мохамедом Конате. Спустя пять минут арбитр встречи удалил хавбека хозяев Александра Трошечкина за фол на полузащитнике «Урала» Рамзане Гаджимурадове.

Химки — Урал

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