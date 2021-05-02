«Химки» — «Урал»: Трошечкин удален на 15-й минуте
Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин удален на 15-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0, первый тайм).
Счет был открыт на 10-й минуте встречи игроком «Химок» Мохамедом Конате. Спустя пять минут арбитр встречи удалил хавбека хозяев Александра Трошечкина за фол на полузащитнике «Урала» Рамзане Гаджимурадове.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю