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«Ростов» — «Тамбов»: во сколько начало онлайн трансляции игры

15:00
«Ростов» на своем поле примет «Тамбов». Фото ФК «Ростов»
«Ростов» на своем поле примет «Тамбов». Фото ФК «Ростов»
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В воскресенье, 2 мая, состоится матч 28-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге «Ростов» обыграл соперника со счетом 1:0. Сейчас «Тамбов» — аутсайдер чемпионата, команда идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего 13 баллов в 27 встречах. «Ростов» расположился на 9-й строчке.

Следить за матчем «Ростов» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Тамбов»

Ростов — Тамбов

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