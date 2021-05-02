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«Химки» — «Урал»: где смотреть матч, во сколько начало трансляции

12:30
«Химки» на своем поле примут «Урал». Фото ФК «Химки»
«Химки» на своем поле примут «Урал». Фото ФК «Химки»
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В воскресенье, 2 мая, состоится матч 28-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Урал». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге команда из Екатеринбурга уверенно обыграла соперника со счетом 3:1. На данный момент «Химки» опережают «Урал» на 10 очков в турнирной таблице чемпионата.

Следить за матчем «Химки» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Урал»

Химки — Урал

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