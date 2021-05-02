Кутепов рассказал о своем сотрясении в дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем состоянии после сотрясения в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Говорят, что из-за сотрясения я не помнил последние минуты матча с ЦСКА? Помнил, не знаю, кто вам сказал такую информацию. После игры я был не в лучшем состоянии, потому что устал, плюс произошло это небольшое недоразумение, но сейчас все уже прошло. На последних минутах был удар, мяч попал мне с правой стороны в область виска, фокус на секундочку поплыл, но потом я пришел в себя. Сейчас чувствую себя лучше, восстанавливаюсь. Пока тренируюсь по индивидуальной программе. Посмотрим, что будет дальше», — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Кутепов.

В сезоне-2020/21 Кутепов провел 15 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями. Следующий матч красно-белые проведут завтра, 3 мая против тульского «Арсенала». Начало встречи — в 16.30 (мск).