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Кутепов рассказал о своем сотрясении в дерби с ЦСКА

12:33
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем состоянии после сотрясения в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Говорят, что из-за сотрясения я не помнил последние минуты матча с ЦСКА? Помнил, не знаю, кто вам сказал такую информацию. После игры я был не в лучшем состоянии, потому что устал, плюс произошло это небольшое недоразумение, но сейчас все уже прошло. На последних минутах был удар, мяч попал мне с правой стороны в область виска, фокус на секундочку поплыл, но потом я пришел в себя. Сейчас чувствую себя лучше, восстанавливаюсь. Пока тренируюсь по индивидуальной программе. Посмотрим, что будет дальше», — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Кутепов.

В сезоне-2020/21 Кутепов провел 15 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями. Следующий матч красно-белые проведут завтра, 3 мая против тульского «Арсенала». Начало встречи — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=6jOzFBJ6FxI

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