Кутепов рассказал о своем сотрясении в дерби с ЦСКА
Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем состоянии после сотрясения в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).
«Говорят, что из-за сотрясения я не помнил последние минуты матча с ЦСКА? Помнил, не знаю, кто вам сказал такую информацию. После игры я был не в лучшем состоянии, потому что устал, плюс произошло это небольшое недоразумение, но сейчас все уже прошло. На последних минутах был удар, мяч попал мне с правой стороны в область виска, фокус на секундочку поплыл, но потом я пришел в себя. Сейчас чувствую себя лучше, восстанавливаюсь. Пока тренируюсь по индивидуальной программе. Посмотрим, что будет дальше», — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Кутепов.
В сезоне-2020/21 Кутепов провел 15 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями. Следующий матч красно-белые проведут завтра, 3 мая против тульского «Арсенала». Начало встречи — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю