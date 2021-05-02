Малком — о критике в свой адрес: «Я не Месси — я Малком»
Полузащитник «Зенита» Малком рассказал, как воспринимает критику по поводу своей игры. Он отметил, что старается быть собой.
Знаю, что обо мне немало негативного говорят и пишут. В соцсетях встречал разные комментарии. Как-то полез искать информацию в интернете, наткнулся на слова бывшего петербургского игрока, который тоже обо мне определенным образом высказывается. Я прекрасно понимаю, что пока так и не показал свой максимальный уровень. В том числе по причине двух травм. Но я к этому уровню стремлюсь. На каждой тренировке, в каждой игре стараюсь сделать все от меня зависящее. И если бог даст, в воскресенье мы повторим успех и в третий раз подряд станем чемпионами. Возможно, это явится еще одним аргументом с моей стороны для критиков и того человека, который не очень лестно обо мне отзывался.
Болельщики любят сопоставлять сумму трансфера с игрой футболиста? И в этом вопросе людей тоже отлично понимаю. Многие ждут, что новичок сразу начнет показывать на поле чудеса. Еще раз скажу абсолютно откровенно: я каждый раз стараюсь демонстрировать свой максимум. Если же порой не удается на все сто помочь команде, это не значит, что я не хочу ей помогать. Очень хочу! Просто бывает, обстоятельства складываются так, что это не удается сделать в полной мере и так, как хочется. Однако я стараюсь. И могу только пообещать, что продолжу выкладываться и отдавать всего себя в каждом моменте, который выпадет мне на поле.
Я не Месси — я Малком. То есть не волшебник. Но я Малком и стараюсь повышать свой уровень, показывать все, на что способен, быть среди лучших игроков чемпионата России. В том числе по технике, по результативности. Пусть даже мне не всегда удается забивать или отдавать столько голевых передач, сколько хотелось бы. Однако я работаю над всем этим. Сейчас буду продолжать набирать форму, а в целом, стараться доводить свою игру до совершенства. Моя главная страсть и мое единственное желание на сегодня — это всегда побеждать с «Зенитом». Приехал сюда, чтобы помогать завоевывать ему титулы. Что, надеюсь, у меня получится сделать в ближайшее воскресенье. Мне очень хочется чувствовать, что мой вклад во все это тоже есть.
Два сезона — это не очень много. Плюс пропуски из-за травм. Но я, наверное, не сильно изменился. Стараюсь работать над тем, что у меня есть: культура паса, дриблинг. И привыкаю к тому, что в России более силовой футбол. А значит, нужно уметь и корпусом поработать. Но не считаю, что кардинальным образом стал другим. Продолжаю быть Малкомом, который каждый раз хочет показывать на поле лучшую версию себя".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1347082_Ja_ne_Messi__ja_Malkom_Otkrovennoje_intervju_zenitovskogo_brazilca_pered_igroj_s_Lokomotivom
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