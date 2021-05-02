Полузащитник «Зенита» Малком рассказал, как воспринимает критику по поводу своей игры. Он отметил, что старается быть собой.

Знаю, что обо мне немало негативного говорят и пишут. В соцсетях встречал разные комментарии. Как-то полез искать информацию в интернете, наткнулся на слова бывшего петербургского игрока, который тоже обо мне определенным образом высказывается. Я прекрасно понимаю, что пока так и не показал свой максимальный уровень. В том числе по причине двух травм. Но я к этому уровню стремлюсь. На каждой тренировке, в каждой игре стараюсь сделать все от меня зависящее. И если бог даст, в воскресенье мы повторим успех и в третий раз подряд станем чемпионами. Возможно, это явится еще одним аргументом с моей стороны для критиков и того человека, который не очень лестно обо мне отзывался.

Болельщики любят сопоставлять сумму трансфера с игрой футболиста? И в этом вопросе людей тоже отлично понимаю. Многие ждут, что новичок сразу начнет показывать на поле чудеса. Еще раз скажу абсолютно откровенно: я каждый раз стараюсь демонстрировать свой максимум. Если же порой не удается на все сто помочь команде, это не значит, что я не хочу ей помогать. Очень хочу! Просто бывает, обстоятельства складываются так, что это не удается сделать в полной мере и так, как хочется. Однако я стараюсь. И могу только пообещать, что продолжу выкладываться и отдавать всего себя в каждом моменте, который выпадет мне на поле.

Я не Месси — я Малком. То есть не волшебник. Но я Малком и стараюсь повышать свой уровень, показывать все, на что способен, быть среди лучших игроков чемпионата России. В том числе по технике, по результативности. Пусть даже мне не всегда удается забивать или отдавать столько голевых передач, сколько хотелось бы. Однако я работаю над всем этим. Сейчас буду продолжать набирать форму, а в целом, стараться доводить свою игру до совершенства. Моя главная страсть и мое единственное желание на сегодня — это всегда побеждать с «Зенитом». Приехал сюда, чтобы помогать завоевывать ему титулы. Что, надеюсь, у меня получится сделать в ближайшее воскресенье. Мне очень хочется чувствовать, что мой вклад во все это тоже есть.

Два сезона — это не очень много. Плюс пропуски из-за травм. Но я, наверное, не сильно изменился. Стараюсь работать над тем, что у меня есть: культура паса, дриблинг. И привыкаю к тому, что в России более силовой футбол. А значит, нужно уметь и корпусом поработать. Но не считаю, что кардинальным образом стал другим. Продолжаю быть Малкомом, который каждый раз хочет показывать на поле лучшую версию себя".