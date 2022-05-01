«Химки» — «Уфа»: Набиуллин получил красную карточку в начале матча за грубый фол на Беленове
Защитник «Химок» Набиуллин получил красную карточку в начале матча с «Уфой» за грубый фол на вратаре Беленове
Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин получил красную карточку в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
Футболист был удален на 12-й минуте за грубый фол на вратаре уфимцев Александре Беленове. Набиуллин прессинговал голкипера и сбил его в подкате в штрафной соперника.
Главный судья встречи Кирилл Левников показал Набиуллину красную карточку после просмотра повтора эпизода.
27-летний Набиуллин получил первую красную карточку в сезоне-2021/22.
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|
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|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
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|26
|11
|8
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|38-35
|41
|
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|Кр. Советов
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|5
|11
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|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
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|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
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|2
|14
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|32
|
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|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
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|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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