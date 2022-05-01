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«Химки» — «Уфа»: Набиуллин получил красную карточку в начале матча за грубый фол на Беленове

Защитник «Химок» Набиуллин получил красную карточку в начале матча с «Уфой» за грубый фол на вратаре Беленове
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин получил красную карточку в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Футболист был удален на 12-й минуте за грубый фол на вратаре уфимцев Александре Беленове. Набиуллин прессинговал голкипера и сбил его в подкате в штрафной соперника.

Главный судья встречи Кирилл Левников показал Набиуллину красную карточку после просмотра повтора эпизода.

27-летний Набиуллин получил первую красную карточку в сезоне-2021/22.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Уфа

Александр Беленов
Эльмир Набиуллин
Футбол
РПЛ
ФК Уфа
ФК Химки
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 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
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 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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