Защитник «Химок» Набиуллин получил красную карточку в начале матча с «Уфой» за грубый фол на вратаре Беленове

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин получил красную карточку в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Футболист был удален на 12-й минуте за грубый фол на вратаре уфимцев Александре Беленове. Набиуллин прессинговал голкипера и сбил его в подкате в штрафной соперника.

Главный судья встречи Кирилл Левников показал Набиуллину красную карточку после просмотра повтора эпизода.

27-летний Набиуллин получил первую красную карточку в сезоне-2021/22.