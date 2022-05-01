Губернатор Самарской области оценил игру «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров коротко подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

— Первый тайм наш, а второй «Спартака».

— А почему во втором тайме вы расслабились?

— Не думаю, что мы расслабились. Футбол есть футбол, за это его и любят, что он непредсказуемый.

— Ивану Ломаеву что-то говорили после его финта?

— Я не говорил. Единственное, может, вместе потренируемся. Он меня обучит? Посмотрим, кто кого.

Команда Игоря Осинькина с 38 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.

В следующем туре «Спартак» 7 мая сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом», самарцы днем ранее примут московское «Динамо».