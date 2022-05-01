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Губернатор Самарской области оценил игру «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров коротко подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

— Первый тайм наш, а второй «Спартака».

— А почему во втором тайме вы расслабились?

— Не думаю, что мы расслабились. Футбол есть футбол, за это его и любят, что он непредсказуемый.

— Ивану Ломаеву что-то говорили после его финта?

— Я не говорил. Единственное, может, вместе потренируемся. Он меня обучит? Посмотрим, кто кого.

Команда Игоря Осинькина с 38 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.

В следующем туре «Спартак» 7 мая сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом», самарцы днем ранее примут московское «Динамо».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

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Спартак

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