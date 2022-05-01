Губернатор Самарской области рассказал о целях «Крыльев Советов» на следующий сезон

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о целях «Крыльев Советов» на следующий сезон.

— Чего ждать от «Крыльев Советов» в следующем сезоне?

— Вы обратили внимание, что забивали самарские — Соболев и Горшков. Спартаковские не забивали.

— Может, Сашу обратно?

— У нас нет столько денег, чтобы удерживать Сашу Соболева, Ваню Сергеева. А так были бы чемпионами.

— Соболева продали в «Спартак», Сергеева — в «Зенит». Кто у вас следующий на продажу?

— Нет никаких распродаж совершенно точно. Мы нацелены на сохранение клуба. Но ребята же не крепостные. Каждый игрок строит свою карьеру, исходя из личных амбиций и интересов. Мы постараемся создать все условия, чтобы ребята остались в нашем клубе. Мы в них заинтересованы. Мы в ближайшее время ребятам дадим свои предложения по контрактам. Мы заинтересованы сохранить команду. Мы все для того сделаем.

Мы сделаем все, чтобы сохранить эту команду. Нашим лидерам в ближайшее время будут предложены контракты с улучшением условий. Наверное, это потребует увеличения бюджета на следующий сезон. Все, что зависит от меня, я для этого сделаю.

— Ситуация в мире достаточно сложная. Изменится ли из-за этого бюджет на следующий сезон?

— Все, что зависит от меня, я сделаю. Сохранение команды потребует определенных усилий. В том числе и финансовых.