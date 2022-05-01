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Сегодня, 16:49

Губернатор Самарской области рассказал о целях «Крыльев Советов» на следующий сезон

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о целях «Крыльев Советов» на следующий сезон.

— Чего ждать от «Крыльев Советов» в следующем сезоне?

— Вы обратили внимание, что забивали самарские — Соболев и Горшков. Спартаковские не забивали.

— Может, Сашу обратно?

— У нас нет столько денег, чтобы удерживать Сашу Соболева, Ваню Сергеева. А так были бы чемпионами.

— Соболева продали в «Спартак», Сергеева — в «Зенит». Кто у вас следующий на продажу?

— Нет никаких распродаж совершенно точно. Мы нацелены на сохранение клуба. Но ребята же не крепостные. Каждый игрок строит свою карьеру, исходя из личных амбиций и интересов. Мы постараемся создать все условия, чтобы ребята остались в нашем клубе. Мы в них заинтересованы. Мы в ближайшее время ребятам дадим свои предложения по контрактам. Мы заинтересованы сохранить команду. Мы все для того сделаем.

Мы сделаем все, чтобы сохранить эту команду. Нашим лидерам в ближайшее время будут предложены контракты с улучшением условий. Наверное, это потребует увеличения бюджета на следующий сезон. Все, что зависит от меня, я для этого сделаю.

— Ситуация в мире достаточно сложная. Изменится ли из-за этого бюджет на следующий сезон?

— Все, что зависит от меня, я сделаю. Сохранение команды потребует определенных усилий. В том числе и финансовых.

ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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