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«Химки» — «Тамбов»: Глушаков получил травму и был заменен

15:43
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков получил травму в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (85-я минута, 1:0).

34-летний полузащитник покинул поле на 83-й минуте после жесткого столкновения с футболистом команды соперника. Глушаков ушел в подтрибунное помещение, хромая на правую ногу. Предположительно, игрок повредил колено.

Отметим, что на момент замены Глушаков являлся автором единственного мяча в матче.

Химки — Тамбов

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