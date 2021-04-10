Судья не дал «Химкам» провести атаку. Правильно ли поступил Безбородов?
На 45+1-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Тамбов» арбитр Владислав Безбородов дал свисток, остановил игру и прервал атаку хозяев поля, которая могла получиться голевой. Правильно ли поступил судья, не дождавшись развития и завершения атаки подмосковной команды?
В конце первого тайма «Тамбов» выполнил угловой удар, затем снова завладел мячом и провел непродолжительную атаку. Когда телесекундомер показывал 45 минут и пять секунд, игрок гостей потерял мяч. Он оказался у Мохамеда Конате — тот начал контратаку и отправил мяч на чужую половину поля.
Его мог подхватить Резиуан Мирзов, в таком случае он убежал бы один на один с вратарем. Но когда полузащитник был еще на своей половине, прозвучал свисток судьи.
Химчане стали выражать недовольство и оспаривать действия арбитра, считая, что он поступил неправильно. Между тем Безбородов в соответствии с правилами дал командам сыграть 45 минут, ничего не добавил к основному времени, так как не нашел для этого оснований — не было длительных задержек и остановок матча.
Соответственно он дождался выполнения «Тамбовом» углового удара и завершения его атаки, а затем отправил соперников на перерыв. Формально он прав.
(Александр Бобров)
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