Судья не дал «Химкам» провести атаку. Правильно ли поступил Безбородов?

На 45+1-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Тамбов» арбитр Владислав Безбородов дал свисток, остановил игру и прервал атаку хозяев поля, которая могла получиться голевой. Правильно ли поступил судья, не дождавшись развития и завершения атаки подмосковной команды?

Скриншот эфира «Матч Премьер».

В конце первого тайма «Тамбов» выполнил угловой удар, затем снова завладел мячом и провел непродолжительную атаку. Когда телесекундомер показывал 45 минут и пять секунд, игрок гостей потерял мяч. Он оказался у Мохамеда Конате — тот начал контратаку и отправил мяч на чужую половину поля.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

Его мог подхватить Резиуан Мирзов, в таком случае он убежал бы один на один с вратарем. Но когда полузащитник был еще на своей половине, прозвучал свисток судьи.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

Химчане стали выражать недовольство и оспаривать действия арбитра, считая, что он поступил неправильно. Между тем Безбородов в соответствии с правилами дал командам сыграть 45 минут, ничего не добавил к основному времени, так как не нашел для этого оснований — не было длительных задержек и остановок матча.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

Соответственно он дождался выполнения «Тамбовом» углового удара и завершения его атаки, а затем отправил соперников на перерыв. Формально он прав.

(Александр Бобров)