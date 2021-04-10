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Мариу Фернандес назвал команду мечты

15:46
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес назвал команду мечты. 30-летний игрок сборной России включил следующих футболистов: Буффон, Кафу, Мальдини, Рамос, Марсело, Иньеста, Хави, Зидан, Неймар, Роналду, Месси.

При этом лучшим тренером Мариу Фернандес назвал бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За команду он провел 228 матчей и забил пять голов.

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