Мариу Фернандес назвал команду мечты
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес назвал команду мечты. 30-летний игрок сборной России включил следующих футболистов: Буффон, Кафу, Мальдини, Рамос, Марсело, Иньеста, Хави, Зидан, Неймар, Роналду, Месси.
При этом лучшим тренером Мариу Фернандес назвал бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За команду он провел 228 матчей и забил пять голов.
?В рубрике CSKA TV «Команда мечты» наш «Супер Марио» назвал свой идеальный стартовый состав мечты https://t.co/O6SaBLBrnC— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 10, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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