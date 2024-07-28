Камоцци: «Матч с «Химками» может стать началом для новых побед «Спартака»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Химками» (3:1) матче второго тура РПЛ.

«Думаю, реакция от Станковича была заметной. Это нормально после обидного поражения от «Оренбурга». Этот матч может стать началом для новых побед «Спартака», — сказал Камоцци «СЭ».

После двух туров чемпионата России красно-белые набрали три очка, у «Химок» — 1 очко.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.