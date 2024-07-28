Угальде обратился к болельщикам «Спартака» после дебютного гола в РПЛ
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде записал обращение к болельщикам команды после победы над «Химками» (3:1) во 2-м туре РПЛ.
Костариканец забил победный мяч красно-белых на 55-й минуте матча. Гол стал для него дебютным в РПЛ.
«Привет, болельщики «Спартака»! Я очень счастлив. Из-за победы, из-за своего гола. Теперь фокусируемся на «Динамо». Давай!» — сказал Угальде в видео, которое выложила пресс-служба московского клуба.
«Спартак» 31 июля на своем поле примет «Динамо» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
Источник: ФК «Спартак»
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|0
|0
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|6
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|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
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|4
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
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|1
|0
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|
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|0
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|3
|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
11
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
12
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
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|0
|
16
|Кр. Советов
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|0
|2
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|0
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
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|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
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Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
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