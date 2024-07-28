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Угальде обратился к болельщикам «Спартака» после дебютного гола в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде записал обращение к болельщикам команды после победы над «Химками» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

Костариканец забил победный мяч красно-белых на 55-й минуте матча. Гол стал для него дебютным в РПЛ.

«Привет, болельщики «Спартака»! Я очень счастлив. Из-за победы, из-за своего гола. Теперь фокусируемся на «Динамо». Давай!» — сказал Угальде в видео, которое выложила пресс-служба московского клуба.

«Спартак» 31 июля на своем поле примет «Динамо» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: ФК «Спартак»
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
12
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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