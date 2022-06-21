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Тренер «Сочи»: «Кассьерра — это потеря, но незаменимых людей нет»

Тренер «Сочи» подтвердил предстоящий уход нападающего Кассьерры
Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о задаче команды на предстоящий сезон.

— Во-первых, клуб проводит колоссальную работу. Вообще все люди, имеющие отношение к клубу, полностью заслужили свое второе место в прошлом сезоне.

Я думаю, что никто в клубе не хочет показать результат хуже, чем в прошлом сезоне. Все хотят, возможно, даже еще один шаг наверх сделать, но глобальных целей, что мы должны занять первое место, нет. Но и футболисты, и руководство, и тренерский штаб — максималисты.

Знаете, при таких конкурентах в чемпионате одна деталь в сезоне может поднять тебя на первое место, а другая — опустить тебя ниже. Все, как говорится, «на тоненького». Так что будем стараться, чтобы вот это «тоненькое» сыграло за нас, — цитирует тренера Metaratings.ru.

— Добиваться амбициозных задач непросто, так как команду могут покинуть несколько ведущих игроков.

— Мы готовы трудиться. Учитывая, как руководство «Сочи» любит свое детище, уверен, что мы слабее не станем. Если кто-то и уйдет, то придут ребята не слабее. Но мы надеемся, что потери будут минимальны, если они будут.

— Уход Кассьерры кажется уже свершившимся фактом. На мой взгляд, он один из лучших, если не лучший форвард сезона.

— Безусловно, заменить его будет сложно. Но мы не первые и не последние. Уход игроков и тренеров — это часть футбола. Да, Кассьерра — это потеря, но незаменимых людей нет. Будем искать возможность его заменить, может, даже не приобретением новых игроков, а нахождением ресурсов внутри.

Источник: https://metaratings.ru/blog/intervyu-novogo-trenera-sochi-garanina/
Матео Кассьерра
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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