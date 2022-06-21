Тренер «Сочи»: «Кассьерра — это потеря, но незаменимых людей нет»
Тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о задаче команды на предстоящий сезон.
— Во-первых, клуб проводит колоссальную работу. Вообще все люди, имеющие отношение к клубу, полностью заслужили свое второе место в прошлом сезоне.
Я думаю, что никто в клубе не хочет показать результат хуже, чем в прошлом сезоне. Все хотят, возможно, даже еще один шаг наверх сделать, но глобальных целей, что мы должны занять первое место, нет. Но и футболисты, и руководство, и тренерский штаб — максималисты.
Знаете, при таких конкурентах в чемпионате одна деталь в сезоне может поднять тебя на первое место, а другая — опустить тебя ниже. Все, как говорится, «на тоненького». Так что будем стараться, чтобы вот это «тоненькое» сыграло за нас, — цитирует тренера Metaratings.ru.
— Добиваться амбициозных задач непросто, так как команду могут покинуть несколько ведущих игроков.
— Мы готовы трудиться. Учитывая, как руководство «Сочи» любит свое детище, уверен, что мы слабее не станем. Если кто-то и уйдет, то придут ребята не слабее. Но мы надеемся, что потери будут минимальны, если они будут.
— Уход Кассьерры кажется уже свершившимся фактом. На мой взгляд, он один из лучших, если не лучший форвард сезона.
— Безусловно, заменить его будет сложно. Но мы не первые и не последние. Уход игроков и тренеров — это часть футбола. Да, Кассьерра — это потеря, но незаменимых людей нет. Будем искать возможность его заменить, может, даже не приобретением новых игроков, а нахождением ресурсов внутри.
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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