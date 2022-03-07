Глава департамента судейства РФС продолжит работать удаленно из Португалии

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра подтвердил, что покинул Россию. Ранее «СЭ» стало известно, что он уехал из страны.

«Я действительно вернулся домой, это правда. Но я продолжу работать удаленно из Португалии», — сказал Перейра «РБ Спорт».

Последнее совещание судей РПЛ проводил не Перейра, а руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов.

Отметим, что его заместитель, финн Йоуни Хютия продолжает работу в Москве.