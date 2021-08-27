«Химки» — «Нижний Новгород»: Глушаков сравнял счет с пенальти
19:44
«Химки» сравняли счет в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
Пенальти реализовал Денис Глушаков. Он отличился на 54-й минуте. Счет матча — 1:1.
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