«Химки» не рассматривают вариант переноса встречи с «Зенитом»

«Химки» в официальном Instagram подтвердил проведение матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» без зрителей.

Клуб также не рассматривает вариант обмена кругами с «Зенитом» или перенос встречи из Химок. Матч пройдет 1 ноября.

С 21 октября в Подмосковье губернатор региона Андрей Воробьев ввел запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Ограничения действуют до 7 ноября.

«Химки» с 6 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — первая строчка и 24 балла.