Форвард «Спартака» Николсон считает себя лучше Соболева

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон сравнил себя с экс-форвардом красно-белых Александром Соболевым.

— Для меня я лучше. Для себя я всегда буду номером один, иначе нельзя. Нужно быть уверенным в себе, — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. Контракт 27-летнего ямайца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.