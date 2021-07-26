Джорджевич заявил, что он не отказывал российским клубам

Бывший форвард «Локомотива», «Зенита» и тульского «Арсенала» Лука Джорджевич опроверг информацию о том, что он ответил отказом на предложения российских клубов.

«Я не отказывал российским клубам. Видимо, что-то не так поняли, — цитирует Джорджевича «РБ Спорт» 26 июля. — Такого, чтобы мне кто-то звонил, а я сказал нет, не было. Но на данный момент у меня есть предложения из других чемпионатов, и другие страны мне более интересны. Но то, что я на сто процентов не поеду в Россию, такого я не говорил. Мне звонили из двух российских клубов. Сейчас остается еще один вариант.

Что это были за клубы? Не могу сказать. Если они захотят, сами об этом расскажут. Просто кто-то звонил 10 дней назад, кто-то — полтора месяца назад. Я ответил, что у меня есть серьезные предложения из хороших европейских чемпионатов. В частности, из Испании. Но никому не отказывал».

27-летний Джорджевич, выступая в прошлом сезоне в Туле на правах аренды, сыграл 14 матчей, в которых забил два гола. Также на счету форварда 11 матчей и один гол за сборную Черногории.