Источник: «Химки» могут стать фарм-клубом «Спартака»

«Химки» могут стать фарм-клубом «Спартака» со следующего сезона, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, для этого подмосковной команде нужно погасить долг 1,2 миллиарда рублей до 9 мая, чтобы пройти лицензирование на следующий сезон, а также остаться в РПЛ по спортивному признаку. В этом случае «Лукойл» может выделить средства на финансирование.

При этом не исключено, что «Спартак» будет сотрудничать с «Химками», если они вылетят в ФНЛ. Руководство красно-белых рассматривает подмосковную команду как площадку для молодых игроков.

«Химки» с 24 очками занимют 12-е место в турнирной таблице РПЛ.