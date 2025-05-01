Футбол
1 мая, 10:29

Источник: «Химки» могут стать фарм-клубом «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент

«Химки» могут стать фарм-клубом «Спартака» со следующего сезона, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, для этого подмосковной команде нужно погасить долг 1,2 миллиарда рублей до 9 мая, чтобы пройти лицензирование на следующий сезон, а также остаться в РПЛ по спортивному признаку. В этом случае «Лукойл» может выделить средства на финансирование.

При этом не исключено, что «Спартак» будет сотрудничать с «Химками», если они вылетят в ФНЛ. Руководство красно-белых рассматривает подмосковную команду как площадку для молодых игроков.

«Химки» с 24 очками занимют 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Пан Юзеф

    "Химки" не продаются!

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Что, Карпов? Аааааа, опять Карпов. Тогда - ОЙ...

    01.05.2025

  • Valekka

    Ну теперь Спартак просто обязан оставить Химки в РПЛ,чтобы в новом сезоне иметь сразу +6,Зенит приютит Орен или Сочи.Как других распределят???

    01.05.2025

  • TORO

    Иди, кокос или лего из рта выплюнь - фиг пойми, что ты там бормочешь, русланчик.

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    Не приувиличивай силу Газпрома. дюка-чмока это уже не уровень Миллера. Главное что чмартага там не пасется, мелковата чмартага для этого.

    01.05.2025

  • bishevcky

    Сладкая парочка , достойные партнёры.

    01.05.2025

  • bishevcky

    Он не наслушался , он сам с детства , как его шпалой придавило , шизофреник.

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    Главное что бы бандер судугов остался вместе с джмыгией. Ну, кто бы еще взял прачечную если не чмартага.

    01.05.2025

  • TORO

    Долг 1,2 лярда всё равно погашать надо - вылетят или не вылетят. Иначе не пройдут лицензирование даже во 2-й лиге. А долг они не выплатят. У них денег на зарплату нет - откуда у них 14 миллионов долларов на его погашение?! Так что всё идёт к тому, что со следующего сезона "Химки" прекратят существование. В общем, эта инфа - просто пустой вброс.

    01.05.2025

  • hovawart645

    Дурочок я, дурочок!) 24 мая напишешь мне ещё раз, какой я дурочок!) Часиков в 18... А на счёт "правительство сдерживает" - изучи вопрос всесторонне, включая ценообразование экспорта - а потом мне что-то вякай. Можешь даже взять для примера уголь Д.

    01.05.2025

  • Циничный

    Ты реально так считаешь? "По поводу цен на пассажирку и тарифов на грузовые - всё к правительству." - Правительство пытается сдерживать цены монополиста РЖД! "Лига Миллера"? - ну ты равльно дурочок! Если было бы так, то в этом сезоне Зенит уже сейчас досрочно был бы чемпионом. Ты наслушался шизофренической брехни мясной секты.

    01.05.2025

  • hovawart645

    Ну а как Миллера не приплетать?! Лига же его! И всё, что в ней делается, имеет самое прямое отношение к Миллеру и его протеже Дюкову. По поводу цен на пассажирку и тарифов на грузовые - всё к правительству. РЖД лишь тяговая лошадь. За сколько говорят наверху - за столько и пашет.

    01.05.2025

  • СереХа

    Вот за это респект Лукойлу! + в карму

    01.05.2025

  • мартин75097

    Новость про мясных и химиков,но надо все равно сюда приплести Петербург и еще Миллера)) Не переживай ты так) Скоро сезонное повышение цен на ж.д. билеты( на авиа дешевле летать) и запустят трехэтажные поезда)) И все у вас тоже будет огонь!))

    01.05.2025

  • hovawart645

    Газовые беспределят - и нефтяные туда же?! Совсем из лиги хотят шапито сделать?! Впрочем, пока Миллер банкует возможно, что так и надо. У гигимона только юридически два фарма. Фактически больше...

    01.05.2025

    • Тюкавин: «Роналду и Кокорин — мои кумиры»

    «Динамо» примет решение по изменению условий контракта Бителло после сезона РПЛ
