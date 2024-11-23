«Химки» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ

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«Краснодар» и «Химки» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ — 2:2. Встреча прошла на «Арене Химки».

46-я минута. Батчи — 0:1

84-я минута. Руденко — 1:1

86-я минута. Газинский — 1:2

90+4-я минута. Вера Л. — 2:2