«Спартак» — «Локомотив»: Угальде оформил хет-трик и довел счет до разгромного

«Спартак» забил третий мяч в матче против «Локомотива» в 16-м туре РПЛ — 3:0.

На 34-й минуте хет-трик оформил Манфред Угальде — костариканец вышел один на один с Ильей Лантратовым и перекинул голкипера железнодорожников.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».