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«Краснодар» в добавленное время упустил победу над «Химками»

Алина Савинова
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23 ноября. «Краснодар» и «Химки» сыграли вничью в матче РПЛ (2:2).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Химками» в матче 16-го тура чемпионата России — 2:2.

Первый гол в игре забил форвард «быков» Жуан Батчи, который отличился на 46-й минуте. На 84-й минуте Александр Руденко сравнял счет, а через две минуты Юрий Газинский снова вывел гостей вперед. В добавленное время полузащитник подмосковной команды Лукас Вера поставил точку в матче, реализовав пенальти.

«Краснодар» в этом сезоне РПЛ не потерпел ни одного поражения. Команда Мурада Мусаева с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту» (39). «Химки» с 13 баллами поднялись на 12-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
2:2
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Рубин – Акрон
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Оренбург – Зенит
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 1 : 2
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Спартак – Локомотив
 - : -
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
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 - : -
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