Осинькин рассказал, связано ли подписание Зиньковского с возможным уходом Гарре из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» объяснил, может ли полузащитник самарцев Бенхамин Гарре покинуть клуб.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Гарре на этой неделе вылетит на медосмотр для перехода в бразильский «Васко да Гама».

Во вторник, 18 февраля, самарский клуб объявил об аренде полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского до конца сезона.

— Насколько верно полагать, что Зиньковский — замена Гарре, который, судя по всему покидает клуб?

— Давайте не бежать впереди паровоза. Если Гарре уйдет, то мы будем так говорить. На сегодняшний день мы понимаем, что ушел Орозко. Это позиция, где нужны замены, бывают травмы. Мы не можем рисковать в оставшейся части чемпионата. Нужно, чтобы мы были максимально укомплектованы.

24-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 Гарре провел 3 матча за самарцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.