«Химки» хотят приобрести бывшего игрока «Динамо»
По данным «СЭ», «Химки» нацелились на трансфер футболиста «Нефтехимика» Владимира Москвичева. 22-летний опорный полузащитник — воспитанник динамовской школы, сыгравший за основу бело-голубых 9 матчей.
В контракте Москвичева прописана сумма отступных, дешевле нижнекамцы отпускать своего футболиста не намерены. При этом летом у него заканчивается соглашение с «Нефтехимиком».
В текущем сезоне на счету Москвичева 18 матчей в первой лиге и Кубке России.
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|10
|5
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|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
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|29
|
5
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|17
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|5
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|
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|
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|17
|7
|4
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|
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|
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|5
|4
|8
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|
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|1
|10
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|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
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|3
|13
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Локомотив
|16
|1
|3
|
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|16
|1
|3
|
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Торпедо М
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