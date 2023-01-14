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Сегодня, 20:49

Глушаков сообщил, что у него есть предложение от клуба РПЛ

Мария Гусева
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Полузащитник Денис Глушаков сообщил, что получил предложение от одного из клубов РПЛ.

«Когда решится с клубом, скажу. Возможно, что решится на следующей неделе. Сейчас есть предложение от клуба РПЛ», — цитирует ТАСС Глушакова.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний Глушаков также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».

Источник: ТАСС

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Арсенал

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25%

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ТБ 2.5

21%

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П2

16%

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⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Денис Глушаков
РПЛ
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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 - : -
5.03 19:30
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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