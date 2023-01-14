Глушаков сообщил, что у него есть предложение от клуба РПЛ
Полузащитник Денис Глушаков сообщил, что получил предложение от одного из клубов РПЛ.
«Когда решится с клубом, скажу. Возможно, что решится на следующей неделе. Сейчас есть предложение от клуба РПЛ», — цитирует ТАСС Глушакова.
9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.
35-летний Глушаков также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».
Источник: ТАСС
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|3.03
|19:00
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Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
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|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
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|5.03
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Спартак
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