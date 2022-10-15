«Химки» — «Факел»: Гудиев и Квеквескири выйдут с первых минут

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Стали известны составы «Химок» и «Факела» на матч 13-го тура РПЛ.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Садыгов.

Запасные: Лантратов, Митрюшкин, Никитин, Данилкин, Черный, Боженов, Казанцев, Малыхин, Главчич, Гбане, Долгов.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Мастерной, Калинин, Морозов, Акбашев, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Черов, Магаль, Альшин, Шаваев, Шляков, Дмитриев, Черняков, Максимов, Ивахнов.

Матч «Химки» — «Факел» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.