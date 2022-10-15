Марадишвили из-за простуды пропустит матч с «Торпедо»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о состоянии полузащитника Константина Марадишвили перед матчем 13-го РПЛ против «Торпедо».

«Марадишвили простудился и не примет участие в сегодняшнем матче», — говорится в сообщении.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.